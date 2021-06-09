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بينها اعتقال "أبو جوهرة".. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

أمن

2021-06-09 | 03:59
بينها اعتقال "أبو جوهرة".. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية
969 مشاهدة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، حصيلة ممارساتها الامنية في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها اعتقال الإرهابي "أبو جوهرة" ومتهمين آخرين.

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات قيادة عمليات بغداد تواصل فعالياتها الأمنية لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتعقب الخارجين على القانون، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".

وأضاف البيان، أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على المكنى بـ(أبو جوهرة) المطلوب وفق المادة ٤ /١ إرهاب من سكنة قضاء الفلوجة ويتواجد عند أقاربه في منطقة الغزالية".

واشار الى أن "قوة من اللواء (٥٩) وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب القت القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب شمالي بغداد، فيما تم ضبط أسلحة غير مرخصة واعتدة خلال تنفيذ عدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع الكرخ".

ولفت البيان الى، أن "قوة من لواء (27) القت القبض على متهمين اثنين بالتزوير، وضبط بحوزتهما مبلغ (3000000) مليون دينار عراقي مزور، في منطقة المنصور ببغداد".

وتابع، أن "مفارز شرطة بغداد تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين أحدهم وفق المادة ٤ /١ إرهاب واخرين وفق مواد قانونية أخرى، واعتقال ستة متهمين بالقتل؛ وترويج وتعاطي المخدرات من قبل قطعات فرقتي الأولى والثانية شرطة اتحادية".

واردف، أن "مفارز مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) تمكنت من معالجة رمانتين يدويتين كانتا مرميتين على جانب الطريق في منطقة الكمالية شرقي بغداد وبدون حادث، فضلاً عن معالجة عبوة ناسفة وضعت امام احدى الدور السكنية في منطقة الحسينية شمالي شرق بغداد".

وزاد، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين أحدهم بجرائم ترويج وتعاطي المخدرات والآخرين وآخرين بمواد قانونية أخرى، مع ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة ومصادرة (٦) مسدس وبندقيتين اثنتين من نوع M16، و(٣٧٩) اطلاقة عتاد مختلفة الأنواع، إضَافَة إلَى ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية واعداد من المخالفين للتعليمات المرورية من قبل مفارز مديرية المرور العامة في جانبي الكرخ والرصافة".


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