الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وبحث عن الأسلحة غير المرخصة غربي بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، تنفيذ عمليات تفتيش وبحث عن الأسلحة غير المرخصة غرب العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تستمر بحملاتها لفرض هيبة وسلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ، حيث نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ترافقها مفرزة استخبارات اللواء لتفتيش منطقة "الشرطة الخامسة" غرب بغداد تمكنت خلالها من العثور على بندقية كلاشنكوف عدد3، مخازن بندقية عدد5 ، عتاد كلاشنكوف عدد 15 إطلاقة، درع نسيجي، بدلة عسكرية ، مسدس صوتي محور ،مخزن مسدس".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء السابع للفرقة شرعت بتنفيذ واجب تفتيش منطقة "ابو حلان" ببغداد، أسفرت بالعثور على بندقية كلاشنكوف، عتاد بندقية عدد27 اطلاقة، حربة عدد2، مسدس صوتي، عتاد مسدس صوتي عدد22 إطلاقة، عتاد بندقية صيد عدد 24".

وتابع ان "قوة أخرى من اللواء ذاته وفقاً لمعلومة استخبارية شرعت بتفتيش إحدى الفضاءات المتروكة في منطقة "السيدية"، أسفرت بالعثور على رمانة مختلفة الأنواع عدد9، مخزن سلاح M16 عدد20، عتاد M16 عدد570 اطلاقة، وتم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".