وكالة الاستخبارات: القبض على ١٨ متهماً بقضايا إرهابية في نينوى

تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على ١٨ متهماً بقضايا إرهابية في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٨) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية صادرة بحقهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان، ان "الارهابيين عملوا ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية نينوى والمعسكرات وديوان الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند و المعهد اللا شرعي وفرقة عين جالوت تحت كنى واسماء مختلفة"، مشيرا الى انهم " اعترفوا بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير" .

واشار الى انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا."