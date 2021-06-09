تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف لصاروخي

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت، قبل قليل، لقصف بثلاثة صواريخ"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



