بالصور: حصلية نوعية لعمليات بغداد خلال 24 ساعة الماضية

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد، والتي نتج عنها اعتقال متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب و(6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها".

وأضاف البيان، أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد، نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة (شاطئ التاجي) شمال العاصمة، تمكنت خلاله من اعتقال (3) متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط عبوة ناسفة معدة للتفجير عبارة عن قذيفة مدفع نمساوي عيار 155ملم، تم رفعها بدون حادث".

واشار الى، أن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (4) متهمين هم أطراف مشاجرة و(4) متهمين بينهم فتاة بتعاطي مواد مخدرة داخل أحد الدور في منطقة المشتل شرقي بغداد، وضبط بحوزتهم (44) غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها."

ولفت البيان الى، أن "مفارز شرطة بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين بعد ارتكابهما جريمة قتل في قاطع الرصافة، إثر خلافات مادية وضبط بحوزتهم سلاح ارتكاب الجريمة".