التحالف الدولي يعلق بشأن استهداف مطار بغداد

علق التحالف الدولي، اليوم الخميس، على الاستهداف الذي طال مطار بغداد ليلة الامس.

واكد التحالف في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، أن "مطار بغداد الدولي استهدف بطائرات مسيرة وتم اسقاط احداها".

وأضاف البيان، أن "كل هجوم يُشن على حكومة العراق والقيادة العراقية والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

يذكر إن قاعدة فكتوريا العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي تعرضت لهجوم بصاروخ كاتيوشا يوم أمس، فيما سمعت صفارات الانذار داخل القاعدة، وتم اسقاط طائرة مسيرة كانت تحوم فوق القاعدة.