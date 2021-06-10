القبض على إرهابيين اشتركا بعمليات تفخيخ مسير الزوار إلى كربلاء

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على ارهابيين اشتركا بعمليات تفخيخ في منطقة اللطيفية خلال مسير الزوار الى كربلاء المقدسة.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في اطار جهود وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية المتواصلة لمتابعة العناصر الارهابية ولتجفيف منابع الارهاب، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية لعملهما بما يسمى ولاية الجنوب".

واضاف البيان، ان "الارهابيين اشتركا بعدة عمليات تفخيخ في بساتين قضاء اللطيفية خلال مسير الزوار الى كربلاء المقدسة"، مشيرا الى انهما "من عوائل داعشية، منهم من قتل بعمليات التحرير واخرون تم القبض عليهم من قبل القوات الامنية".

وتابع انه "تم اتخاذ بحقهما الاجراءات القانونية بعد تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعترافات".