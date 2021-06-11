وكالة الاستخبارات تضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للاطلاق في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ضبط اربع منصات وصواريخ كاتيوشا مهيأة للإطلاق في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من ضبط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا مع اربع منصات مخبأة في احد البساتين في منطقة زنبور بمحافظة ديالى المحاذية لمحافظة صلاح الدين".

وبيّنت أن "الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف قاعد بلد الجوية"، مشيرة إلى أنه "تم معالجتها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".