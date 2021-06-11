عمليات البصرة تعلن تعزيز أمن الحقول النفطية بقوات إضافية

أعلن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، اليوم الجمعة، تعزيز أمن الحقول النفطية بارسال قوات إضافية.

قيادة عمليات البصرة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن الماجدي التقى الكوادر المتقدمة في شركة اكسن موبل النفطية في حقل غرب القرنة /1 خلال إجتماع عقد في مقر الشركة ضم ممثلين عن شركة نفط البصرة وشركة والآمرين والضباط المكلفين بحماية الحقل".

وبحسب البيان، أكد الماجدي، أن "القيادة اتخذت عدة إجراءات أمنية لتسهيل عمل الشركات النفطية وسنقوم بتعزيز التواجد الأمني وإرسال قوات إضافية لجميع الحقول والمنشآت النفطية".

ووجه قائد العمليات رسالة اطمئنان إلى جميع الشركات النفطية العاملة ضمن قاطع المسؤولية وشركة اكسن موبل على وجه التحديد"، مؤكدا أن "الوضع الامني للمحافظة جيد ولا يتأثر بأي تأثيرات جانبية من الناحية الأمنية ونحن على إطلاع كامل عن الملف الأمني بصفتنا قائد العمليات ولا داعي للقلق والخوف".