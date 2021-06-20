القبض على 5 دواعش في ديالى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في اطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (٥) ارهابيين مطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش بمايسمى قاطع ديالى".واضافت الوكالة الى أن "المتهمين تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم."