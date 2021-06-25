بالصور: انتشار امني في منطقة الكرادة ومصدر يكشف السبب

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، سبب الانتشار الأمني في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الانتشار الامني ضمن مناطق الكرادة هو تحضيرات للقمة الثلاثية المزمع اقامتها نهاية الشهر الحالي". الصور ادناه: