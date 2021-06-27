القبض على اثنين من المتهمين بـ"الدكة العشائرية" شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين بجريمة (الدكة العشائرية) في منطقة البلديات شرقي بغداد".وأضافت القيادة، ان "المتهمين كانا يستقلان عجلة نوع (بيك اب هيلوكس) وضبطت بحوزتهما 4 بندقية كلاشنكوف،ومسدس نوع (HS)، و4 مخازن بندقية كلاشنكوف،و79 إطلاقة بندقية".واشارت الى انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".