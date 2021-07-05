الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
40
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
كارمن
من
06:00 PM
الى
06:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اللقاح وسلالة كورونا الجديدة.. الكشف عن فعاليته ضد الفايروس
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
استهداف صاروخي يطال "عين الاسد" في الانبار
أمن
2021-07-05 | 08:24
2,224 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الاسد في الانبار".
وأشار إلى "عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
عين
الاسد
+A
-A
آخر الاخبار
11:38 | 2021-07-05
11:38
أمن
بالفيديو إحباط محاولة تهريب سجناء "داعش" في أربيل
11:30 | 2021-07-05
11:30
علم وعالم
اللقاح وسلالة كورونا الجديدة.. الكشف عن فعاليته ضد الفايروس
11:14 | 2021-07-05
11:14
كورونا في العراق
كورونا.. حديث دولي عن أكبر عملية تطعيم في التاريخ
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
التقاعد العامة توضح بشأن وجود خلل أوقف صرف الرواتب
محليات
20.12%
02:34 | 2021-07-05
التقاعد العامة توضح بشأن وجود خلل أوقف صرف الرواتب
02:34 | 2021-07-05
اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم
محليات
19.36%
03:23 | 2021-07-04
اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم
03:23 | 2021-07-04
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
محليات
16.28%
08:53 | 2021-07-05
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
08:53 | 2021-07-05
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام يوم غد
محليات
15.83%
14:10 | 2021-07-03
محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام يوم غد
14:10 | 2021-07-03
كاتانيتش يحسم مصيره مع أسود الرافدين
رياضة
14.86%
10:18 | 2021-07-04
كاتانيتش يحسم مصيره مع أسود الرافدين
10:18 | 2021-07-04
عضو بالمالية النيابية يوضح اسباب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين
محليات
13.55%
04:15 | 2021-07-05
عضو بالمالية النيابية يوضح اسباب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين
04:15 | 2021-07-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.