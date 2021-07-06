"اضرار بسيطة".. استهداف رتل للتحالف الدولي في الانبار

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة) بالقرب من الصقلاوية في الانبار".وأضاف، أن "العملية لم تؤد لخسائر بشرية ولا إصابات، لكنها أحدثت ضرراً في إحدى إطارات الرتل".وفي وقت سابق من اليوم، انفجرت عبوة ناسفة اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي خلال مروره بالقرب من تقاطع البطحاء في محافظة ذي قار، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وفق مصدر أمني.مساء أمس، أفاد مصدر مطلع، بإسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد"، حيث سمعت صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في العاصمة.