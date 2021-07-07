هجوم صاروخي على قاعدة "عين الاسد" في الانبار (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتعرض قاعدة "عين الأسد" في محافظة الانبار إلى هجوم صاروخي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القاعدة تعرضت إلى القصف بأكثر من 7 صاروخ، سقطت داخل القاعدة ومحيطها".

واضاف، ان "تم الرد واحراق العجلة التي تحمل منصات اطلاق الصواريخ".

وتابع، "هدم جزئي لجامع واحتراق دار ومحل نتيجة القصف الصاروخي على قاعدة عين الاسد والرد من قبل الجانب الامريكي تم باستخدام منظومة الدفاع".

وذكر المصدر انه "تم تطويق ناحية البغدادية بالكامل من قبل القوات الامنية في محاولة للقبض على منفذي الهجوم الصاروخي".