القبض على متهمين اثنين بقضايا تزوير وسرقة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حي العامل تمكنت من القاء القبض على متهمة قامت بتزوير صك بقيمة (48) مليون دينار عراقي".واشار الى ان "المتهمة دونت أقوالها ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات".الى ذلك "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (18) الف دولار أمريكي من داخل إحدى العجلات ضمن قاطع النهروان"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات".