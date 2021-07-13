احباط عملية لاستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال شرقي بغداد (صور)

وقال قائد العمليات الفريق الركن احمد سليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق بين قسم استخبارات قيادتنا ووكالة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من احباط محاولة لعصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال ضبط ثمانية عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء الرابع في الفرقة الأولى شرطة اتحادية العامل بإمرة فرقة المشاة الحادية عشر ضمن مناطق شمال شرقي بغداد".وأضافت، ان "الجهد الهندسي في اللواء أعلاه تمكن من تفكيك العبوات بدون حادث".