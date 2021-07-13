شرطة ميسان تصدر بياناً بشأن "استعراض عشائري مسلح": تم ردعهم

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تبين الأحداث التي حصلت صباح هذا اليوم حول إطلاق النار من قبل مسلحين من عشيرة بني كعب في شوارع ميسان محاولين خرق الأمن داخل مركز المحافظة ببيان من القبيلة لفقدان ولدهم (تحسين خالد جبر) للاستهانة بالقانون ومن هذا الجانب تم وعلى الفور وبرئاسة قائد شرطة المحافظة، تشكيل قوة ضاربة وردع المسلحين واعتقالهم مع عجلاتهم واسلحتهم ومطاردة البقية بين الازقة والاحياء السكنية بأقل وقت".وأضاف البيان، أن "تلك الخطوة جاءت للحفاظ على امن المدينة التي تشهد استقراراً امنياً واضحاً بشهادة الجميع و الدليل على ذلك تم إحالة المتهمين واسلحتهم المضبوطة التي بحوزتهم وتقديمها للقضاء في زمن قياسي جداً".ويوم الاثنين الماضي، أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز بان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على الشيخ (تحسين خالد جبر العلي) نجل امير قبيلة بني كعب في العراق قرب جسر العبوس في ناحية المشرح جنوبي شرقي محافظة ميسان، واردوه قتيلا على الفور".