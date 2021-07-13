إعفاء قائد شرطة ميسان من منصبه

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم انهاء تكليف العميد عبد الخضر جاسم من مهام قيادة شرطة ميسان".



وأضاف، أنه "لغاية الان لم يتم تسمية قائد جديد".