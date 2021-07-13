هجوم مسلح يستهدف "نقطة" تابعة للجيش شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض "نقطة" تابعة للجيش لهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احدى النقاط الامنية التابعة للجيش العراقي في الطارمية شهدت قبل قليل تعرضاً من قبل مسلحين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.