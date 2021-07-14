القبض على 6 "إرهابيين" في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، إِلقاء القبضِ علَى ستة متهَمِين بِالإِرهَاب، وآخرين بِالسرِقَة، وَتِجارة الْأَعْضَاء الْبشَرِية في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء (44) في فرقة المشاة الحادية عشرة وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد وخلال كمين محكم تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب ضمن قاطع مسؤولية اللواء شمالي شرق بغداد، وإلقاء القبض على متهم آخر بالإرهاب من قبل قطعات فرقة المشاة السادسة غربي بغداد".

واضاف البيان، ان "مفارز شرطة بغداد تمكنتمن القاء القبض على (4) متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب".

وتابع البيان، ان "فوج مغاوير قيادة عمليات بغداد القى القبض على مُتَّهَمَيْن اثنين بترويج المخدرات، فيما تمكنت قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية وبتنسيق استخباري من اعتقال متهمين اثنين كانا يرومان مساومة أحد المواطنين بعد سرقة سيارته في منطقة النهروان جنوبي شرق بغداد.

واوضح البيان، ان "قوة من اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة الأعضاء البشرية في منطقة الكرادة".