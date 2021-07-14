نينوى.. معالجة مخلفات حربية للمجاميع الارهابية

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة نينوى يفيد بوجود أجسام غريبة بالجانب الأيمن للمحافظة، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث، وبعد الكشف تبين وجود حزام ناسف، ورمانتين يدوية، ومقذوف حربي من مخلفات المجاميع الإرهابية".واضافت انه "تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".