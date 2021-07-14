الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة ، ألقت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ، القبض على طرفي مشاجرة في منطقة "العبيدي" شرقي بغداد ، حيث تمت عملية إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بعد ورود إخبار عن وجود مشاجرة وتهديد بالسلاح ، وبعد توجه القوة إلى المكان تبين استخدامهم للأسلحة وإصابة ذوي احد طرفي المشاجرة وتم نقله إلى المستشفى وضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف و 4 مخزن ، 28 اطلاقة" .واضافت ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة ٤١٣ "الاعتداء " في منطقة "رئاسة العبيدي الزراعي" ببغداد ".واشارت القيادة الى انه "في السياق ذاته تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة العلوية ، من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٢٤٨ "تضليل القضاء" في منطقة "الكرادة" وحسب مذكرة القبض والتحري الصادرة من محكمة تحقيق الكرادة ".واوضحت القيادة انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".