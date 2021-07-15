بينها القبض على فتاة سرقت سيارة.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارسات امنية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تشكيلات قيادة عمليات بغداد تواصل متابعة الخارجين على القانون، ونصب الكمائن لاعتقال مرتكبي الجريمة المنظمة، والعابثين بأمن المواطن، ومروجي المخدرات. إذ تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من اعتقال(8) مُتَهَمين بينهم مزورين للعملة، ومتعاطون للمواد المخدرة، وضبط (255) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، ونصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة (14) غرام من مادة الحشيشة، و(11) جهاز لتعاطي المخدرات، و(250) ألف دينار من العملة المزورة".وفي السياق ذاته "تمكنت المفارز المشتركة من مصادرة (12) مسدس غير مرخص و(108) اطلاقة عتاد مختلفة".واشار البيان الى، ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (8) متهمين بينهم متهمين اثنين لحيازتهم أسلحة غير مرخصة واخرين بتهمة المشاجرة ضمن مناطق شرقي بغداد".وأضاف البيان، ان "قوة من اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد/ سرقة السيار تمكنت من رصد ومتابعة فتاة متهمة بسرقة عجلة أحد المواطنين قبل يومين في منطقة المشتل تم ملاحقتها في شارع السعدون والقاء القبض عليها وضبط العجلة المسروقة بحوزتها، وتمكن اللواء نفسه من اعتقال متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة في منطقة الكرادة".وبحسب البيان، "تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من اعتقال (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".