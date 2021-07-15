Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بينها القبض على فتاة سرقت سيارة.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارسات امنية

أمن

2021-07-15 | 04:27
بينها القبض على فتاة سرقت سيارة.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارسات امنية
3,181 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال فتاة بعد سرقتها سيارة ومتهمين آخرين بحيازة وترويج المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تشكيلات قيادة عمليات بغداد تواصل متابعة الخارجين على القانون، ونصب الكمائن لاعتقال مرتكبي الجريمة المنظمة، والعابثين بأمن المواطن، ومروجي المخدرات. إذ تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من اعتقال(8) مُتَهَمين بينهم مزورين للعملة، ومتعاطون للمواد المخدرة، وضبط (255) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، ونصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة (14) غرام من مادة الحشيشة، و(11) جهاز لتعاطي المخدرات، و(250) ألف دينار من العملة المزورة".

وفي السياق ذاته "تمكنت المفارز المشتركة من مصادرة (12) مسدس غير مرخص و(108) اطلاقة عتاد مختلفة".

واشار البيان الى، ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (8) متهمين بينهم متهمين اثنين لحيازتهم أسلحة غير مرخصة واخرين بتهمة المشاجرة ضمن مناطق شرقي بغداد".

وأضاف البيان، ان "قوة من اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد/ سرقة السيار تمكنت من رصد ومتابعة فتاة متهمة بسرقة عجلة أحد المواطنين قبل يومين في منطقة المشتل تم ملاحقتها في شارع السعدون والقاء القبض عليها وضبط العجلة المسروقة بحوزتها، وتمكن اللواء نفسه من اعتقال متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة في منطقة الكرادة".

وبحسب البيان، "تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر وبتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد من اعتقال (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:10 | 2021-07-15 10:10
10:03 | 2021-07-15 10:03
10:01 | 2021-07-15 10:01
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تعرف على موعد بدء &quot;جمرة القيظ&quot; ومدة استمرارها في العراق
23.48%
05:06 | 2021-07-14
تعرف على موعد بدء "جمرة القيظ" ومدة استمرارها في العراق
05:06 | 2021-07-14
فنانة لبنانية تصدم الجمهور وتعلن عن حملها دون زواج
20.8%
06:36 | 2021-07-14
فنانة لبنانية تصدم الجمهور وتعلن عن حملها دون زواج
06:36 | 2021-07-14
بالوثائق.. استخبارات ذي قار تكشف تفاصيل &quot;مثيرة&quot; حول فاجعة الناصرية
15.24%
08:15 | 2021-07-14
بالوثائق.. استخبارات ذي قار تكشف تفاصيل "مثيرة" حول فاجعة الناصرية
08:15 | 2021-07-14
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا
14.76%
08:58 | 2021-07-14
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا
08:58 | 2021-07-14
المفوضية ترد على دعوة الصدر بالانسحاب من الانتخابات
13%
05:56 | 2021-07-15
المفوضية ترد على دعوة الصدر بالانسحاب من الانتخابات
05:56 | 2021-07-15
الصحة تصدر بياناً &quot;غاضباً&quot; وتهدد بالحظر الشامل
12.72%
10:54 | 2021-07-14
الصحة تصدر بياناً "غاضباً" وتهدد بالحظر الشامل
10:54 | 2021-07-14
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.