القبض على اكثر من 20 اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية شؤون الاقامة في بغداد ألقت القبض على (٢٣) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات في منطقة حي الجهاد لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".واشارت المديرية الى أن "جهودها مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين".وتهيب بـ"المواطنين، عدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".