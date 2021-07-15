فيديو يوثق مقتل واصابة مواطنين بمشاجرة في البصرة والشرطة تعلق

تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس، فيديو يوثق مقتل واصابة مواطنين بمشاجرة داخل علوة لبيع الاسماك في سوق محافظة البصرة.

قتلى وجرحى في شجار داخل علوة لبيع الاسماك في سوق للبصرة pic.twitter.com/N9p11kmUKr — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) July 15, 2021

وفي السياق نفسه، اصدرت شرطة البصرة بيانا اكدت فيه مقتل شخصين وإصابة عشرة اشخاص بمشاجرة عشائرية في المحافظة.

وقال البيان الذي ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ اليوم ١٥ تموز ٢٠٢١ حدثت مشاجرة عشائرية في سوق البصرة القديمة بين أفراد من عشيرة الكرامشه وأفراد من عشيرة بيت وافي، ادت الى مقتل شخصين وكذلك إلى إصابة ثمانية اشخاص بطلق ناري في مختلف أنحاء الجسم وحالتهم غير مستقره، يرقدون داخل مستشفى الصدر التعليمي والفيحاء والبصرة العام وكذلك إصابة شخصين مستطرقين، من قبل المتهمين الهاربين من عشيرة بيت وافي".

واضاف البيان، "تم ضبط عجلتهم نوع رانج روفر وذلك لخلافات في السوق كون الجميع بائعي أسماك وبعد التعرف على هوية المتهمين تم توجيه قوة لاعتقالهم ولازالت الجهود مستمرة للقبض عليهم وسنوافيكم بالنتائج لاحقا".