عمليات بغداد.. القبض عنصرين من داعش وضبط أسلحة ومواد مخدرة

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الإرهابي يعملان ضمن قاطع الفلوجة غربي بغداد، والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة "4/1 إرهاب" تمكنت قوة من لواء المشاة 22 في فرقة المشاة السادسة بأشراف قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من القاء القبض على اثنين إرهابيي عصابات داعش الإرهابي بعد دخولهم منطقة هور الباشا".واضافت انه "في سياق متصل تمكنت قوة من اللواء ١٥ شرطة اتحادية وبتعاون مع مفرزه من استخبارات ومكافحة ارهاب الكرادة ومفرزه من جهاز المخابرات العراقي ومكتب تحقيقات الاتجار بالأعضاء البشرية/ الرصافة وخلال كمين محكم من ألقاء القبض على متهمين بتجارة الأعضاء البشرية وبالجرم المشهود".واشارت القيادة الى ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ٤ اشخاص وفق مواد قانونية مختلفة وضبط 11 مسدس مختلف الانواع مع عتاد ١١٢ اطلاقة وحبوب مخدره عدد ٥٦ مع 3 أجهزة تعاطي المخدرات، و٤،٧٠ غم من مادة الكريستال ومواد اخرى تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد الى جهات ذات الاختصاص".