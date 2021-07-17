شرطة صلاح الدين تعلن نتائج عملياتها الامنية في المحافظة

نفذت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على (٦) متهمين بمواد قانونية مختلفة في أنحاء المحافظة، بضمنهم متهم وفق المادة(٣٢ مخدرات) واودعتهم التوقيف، وكذلك العثور على(٣) جليكانات مربوطة على مسطرة في منطقة ام جحير تم اتلافها بالمكان وهي من مخلفات داعش الارهابي".

واضاف البيان، انه " تم العثور ايضا على (٨) قاذفات (RBG7)، و(٥)صواريخ قاذفة (RBG7) من مخلفات داعش الارهابي في منطقة الكوش شرق مدينة سامراء، وضبط (٣٩) سيارة و(٦) دراجات نارية مخالفة للتعليمات المرورية".