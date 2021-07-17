القبض على إرهابيين اثنين ومتهمين آخرين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء(59) فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا واستخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة الطارمية شمال بغداد مطلوب لمحكمة التحقيق المركزية".وأضافت القيادة، أن "قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبعد ورود معلومات تفيد بوجود نشاط إجرامي بترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة ونشرها بين صفوف الشباب ضمن مناطق الكرخ تم جمع وتقاطع المعلومات من المصادر الخاصة وبالتنسيق مع مفرزة من تحقيقات الكرخ/المخدرات، نتج عنها إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالاتجار وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة، ضبط بحوزتهم (120) حبة مختلفة الأنواع و(7) انبولة مع ثلاثة ميزان الكتروني و(4) كاصوصة و(150) غم كريستال و(15) غم حشيشة و(3) رمانات يدوية و(11) بندقية ومخازن فارغة و(108) أطلاقة و(9) ناظور قاذفة وسكاكين".واشارت الى، أن "قوة أمنية من فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من اعتقال (14) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب القي القبض عليه بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا ضمن مناطق شرق بغداد".ولفتت القيادة الى، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على متهم بجرائم الابتزاز الإلكتروني، جاء ذلك بعد قيامه بابتزاز إحدى الفتيات وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ بعدم نشر الصور، ألقي القبض عليه بعد نصب كمين محكم من قبل أبطال مكافحة إجرام حي الخضراء غربي بغداد".ونوهت الى انه "تم تسليم المواد وجميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".