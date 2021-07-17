بغداد.. قاعدة أمريكية تطلق صافرات الإنذار ومصدر يوضح

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتفعيل صافرات الانذار داخل قاعدة فكتوريا في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي، فعلت اليوم السبت، صافرات الانذار".



وبين، أن "سبب إطلاق الصافرات كان إجراءً تدريبياً".

