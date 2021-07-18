الشرطة المجتمعية توقف حالتي ابتزاز وتعيد فتاة هاربة في الأنبار

أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية بمحافظة الأنبار، اليوم الاحد، حالتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عمليات الإيقاف والإعادة تمت بناء على المناشدات التي تلقتها الشرطة المجتمعية من الضحايا عبر خطها الساخن المجاني(٤٩٧)، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الفتاتين".

واضاف البيان، انه "في الأثناء اخذت المجتمعية تعهدا خطيا اصوليا من ذوي الفتاة الهاربة بعدم التعرض لها مجددا وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، بعد أن قدمت للفتاة الدعم النفسي والمعنوي".