القبض على متهمين اثنين احدهما بقضايا الاتجار بالبشر وآخر بالسرقة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة جرائم بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين احدهما بقضايا الاتجار بالبشر وآخر بالسرقة في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التابع الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم وفق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لقيامه بالمتاجرة وبيع الأعضاء البشرية، بعد توفر معلومات حول المتهم وتفعيل المصادر السرية ونصب كمين محكم وتوقيفه".

واضاف البيان، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس القت القبض على متهم بالسرقة وذلك اثناء ممارسات امنية في منطقة سبع قصور وضبطت بحوزته دراجة مسروقة".

واكدت المديرية قيامها باحالة المتهمين الى الجهات المعنية لغرض استكمال الاجراءات القانونية".