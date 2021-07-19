عمليات بغداد تتحدث عن خطة العيد: لن تتضمن قطوعات

وقال بهجت في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في إطار تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، وبغية دفع الخطر الإرهابي ، تستعد القطعات العسكرية كافة لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأثنين، وستلبي خطة قيادة العمليات الامن والاستقرار للمدنيين ومناطقهم، وبناءً على توجيهات المراجع العليا فأن الخطة لن تشهد قطع اي طريق داخل العاصمة".وأضاف، أن "الخطة ستشدد على تأمين الحماية للمولات واماكن العبادة والاسواق واي مكان يرتاده المواطنون طيلة الايام المباركة".وأهاب، بالمواطنين "عدم التجمع والتجمهر داخل المناطق الترفيهية أو اماكن التسويق كما وعليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق النصائح والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والبيئة خشية من تفشي فيروس كورونا، داعياً الى التعاون مع الاجهزة الامنية في انجاح هذه الخطة والابلاغ عن الحالات المشبوهة التي من شأنها ان تزعزع الامن في نفوس المواطنين".