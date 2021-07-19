نجدة بغداد تحصي واجباتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارزها تمكنت من القبض على متهم بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس ضمن شارع ابي نؤاس من قبل مفارز قسم K9، في حين تم القبض على شخصين "من الجنسية السورية" يحملان جوازات سفر منتهية مدة الاقامة ضمن منطقة الغزالية من قبل دوريات نجدة الغزالية، بينما تم ضبط 9 سيارات عليها اشارات حجز ضمن مناطق متفرقة".واضافت انه "تم ضبط 89 من السيارات المخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل، والقت مفارز النجدة القبض على ٥٣ متسولا فضلا عن القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة"،موضحة انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".