بعد تفجير مدينة الصدر.. الكاظمي يوقف قائداً عسكرياً

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة يأمر بإيداع امر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف امر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".ووجه الكاظمي، وفق البيان، "بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".فيما أشار مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إلى أن "الحصيلة النهائية لضحايا الانفجار بلغت 5 قتلى بينهم طفل، و١٥ جريحا".