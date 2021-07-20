احباط عملية تجاوز على الخط الاستراتيجي وضبط صهاريج معدة لتهريب النفط

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري المتواصل، والمتابعة الميدانية المستمرة للحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية والقضاء عليها، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط عملية تجاوز على الانبوب الناقل للنفط الخام (الخط الاستراتيجي) في منطقة ام عنيج ضمن قاطع محافظة المثنى".واضافت "كما تمكنت مفارز الاستخبارات أيضا من ضبط ثلاثة صهاريج محملة بالمشتقات النفطية معدة للتهريب خارج حدود محافظة كركوك، وألقت القبض على سائقيها، مشيرة الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليم المضبوطات الى الجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية أصوليا".