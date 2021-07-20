القبض على احد المطلوبين بتهمة "الدكة العشائرية" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري للفوج الثاني للواء، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4/2 إرهاب دكة عشائرية، من خلال إجراء الممارسات الأمنية و تنفيذ عمليات التفتيش الدقيقة للعجلات والأشخاص في إحدى سيطرات اللواء بمنطقة بغداد الجديدة".واشارت الى أن "المتهم تم تسليمه الى جهة الطلب اصولياً".