قائد عمليات بغداد يشرف على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى

اشرف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاربعاء، على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "القائد تفقد قاطع مسؤولية الفرقة (الثانية شرطة اتحادية/ فرقة المشاة السادسة) في جانب الكرخ وذلك للإشراف الميداني على تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من قبل القطعات الماسكة للأرض.

وفقا للبيان، التقى قائد عمليات بغداد، بالفريق قائد قوات الشرطة الاتحادية وذلك لتنسيق الجهود ودعم القطعات وتذليل المعوقات التي يواجهونها في تنفيذ واجباتهم.

وفي سياق متصل التقى قائد العمليات يرافقه اللواء الركن نائب القائد والقادة وامري التشكيلات بعدد من المقاتلين خلال الواجبات الليلية في السيطرات الرئيسية والمرابطات وحثهم على الالتزام بالواجب والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص.

واكد على ضرورة تواجد القادة والامرين بكافة المستويات على رأس قطعاتهم وذلك للتأكيد على رفع الحالة المعنوية لدى المقاتلين والوقوف على تطبيق الخطة الامنية المعدة من قبل القيادة والتأكيد على عناصر الوكالات والأجهزة الاستخبارية المتواجدين بضرورة رفد القطعات الماسكة بالمعلومات الدقيقة عن الأشخاص المطلوبين للقضاء والعجلات غير الاصولية لتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية والمتعاونين معهم وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون من استهداف المواطنين وتعكير صفو الامن والاستقرار في العاصمة بغداد.