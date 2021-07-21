عمليات بغداد تعلن حصيلة مهامها الخاصة بالعيد خلال 24 ساعة الماضية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ومن خلال انتشارها ليلاً ونهاراً وبشكل مفاجئ في جانبي الكرخ والرصافة وبمعدل (١٠) مفارز متمثلة فيها جميع الوكالات والأجهزة الاستخبارية وبإسناد من القطعات الماسكة للأرض تمكنت من اعتقال (٥) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة ( مسدس / بندقية كلاشكوف ) واعتدة مختلفة مع ضبط (١٣) غم من مادة الكرستال وأجهزة تعاطي وحبوب مخدرة مع ضبط مزو،ر اضافة الى منتحل صفة صحفي (٤) مع مبلغ (٤٨٠٠) دولار أمريكي فئة (١٠٠) دولار مزورة وأختام مختلفة".واضافت انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات العلاقة".ولفتت القيادة الى ان "الاجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وضمن الخطة المعدة لتأمين الحماية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وباشراف قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت".