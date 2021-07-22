الاعلام الامني: احباط محاولة تهريب ادوية منتهية الصلاحية بنينوى

وذكرت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، أن "معلومات استخباراتية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود ادوية منتهية الصلاحية يحاول بعض الأشخاص ادخالها عن طريق التهريب عبر منطقة سنجار بنينوى".وأضافت أن "مفارز استخبارات الفرقة ٢٠ واستخبارات لواء المشاة ٧٢ نصبت كمين للمهربين، الذين عادوا ادراجهم هاربين لاحسساسهم بالخطر وتركوا خلفهم بضاعتهم البائرة في منطقة ام الخضار".واشارت الخلية الى أن "البضاعة تضمنت ٩٠ كيس قماش يحتوى كل منهما على ٥٠ علبة لادوية نسائية منتهية الصلاحية منذ ثلاثة اشهر"، موضحة أن "هذه الادوية تشكل ضررا كبيرا حال استخدامها حسب التقرير الطبي".وأكدت: "تسليم المواد للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها اصوليا".