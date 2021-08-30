اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة الى مصفى بيجي عام ٢٠١٤.





وتابع، "اثني وابارك على الجهود المتميزة للعاملين في هذه الوكالة، وادعو الى مواصلة العمليات الاستباقية لدحر الإرهاب والجريمة". وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، إن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية زرعوا الشجاعة في قلوبهم فحصدوا النصر على الإرهاب، وهاهم اليوم يوجهون صفعة جديدة لداعش بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على إرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة يستقلها ارهابيون انتحاريون الى مصفى بيجي عام ٢٠١٤ في صلاح الدين".وتابع، "اثني وابارك على الجهود المتميزة للعاملين في هذه الوكالة، وادعو الى مواصلة العمليات الاستباقية لدحر الإرهاب والجريمة".

بدورها، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "الارهابي، عمل على يد ما يسمى الامير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضا مع المفارز الارهابية في قضاء بيجي لاستهداف منتسبي الاجهزة الامنية، وشارك في هجومين مع عناصر إرهابية أخرى يقدر عددهم ب 300 عنصر يستقلون 50 عجلة مفخخة على القطعات الماسكة لمصفى بيجي، وفي الهجومين قام الإرهابيون بادخال العجلات المفخخة، وتم تفجيرها داخل المصفى مما ادى الى حصول خسائر بشرية ومادية".

تم تدوين أقواله واعترف بتنفيذه تلك العمليات.