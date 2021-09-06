تعيين قائد جديد لشرطة الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعيين قائد جديد لشرطة محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تعيين اللواء محمد كاظم قائدا لشرطة الديوانية، بدلا من اللواء حيدر حسن منخي".

