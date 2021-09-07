الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ - احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع استخبارات الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة البراري (الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى) كان يعمل راميا لرشاشة عيار ٢٣ ملم ، ضمن ما تسمى (كتيبة مقاومة الطائرات)".واشار البيان الى، ان "المفارز الاستخبارية ذاتها تمكنت من القاء القبض على ارهابي اخر في مخيم الجدعة جنوبي نينوى، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".