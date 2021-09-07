بصري يبتز سيدة عربية.. والمجتمعية تتدخل

وقالت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "احبطت محاولة ابتزاز الكتروني مارسها شخص من محافظة البصرة بحق سيدة من إحدى الدول العربية، حيث نجم عن محاولة الابتزاز قيام الضحية بإرسال مبالغ مالية للمبتز، وعندما طالبها بمزيد من المال، وإلا قام بنشر صورها وملفاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، التجأت الى الشرطة المجتمعية عبر مناشدتها ببريد صفحة المجتمعية على الفيس بوك، لانقاذها وتخليصها منه".وأضافت، أ،ها "استطاعت تحديد هوية المبتز واستدراجه الى بغداد واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة بعد حذفها لمحتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية".