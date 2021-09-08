بينهم عناد والشمري.. وصول وفد أمني رفيع الى كركوك (صور)

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف الإطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، وصل صباح اليوم الأربعاء، وفد أمني رفيع المستوى ضم وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يار الله، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة السيد عرفان الحيالي ، ونائب قائد العمليات المشتركة وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي ، وعددا من القيادات العسكرية".وتابع، "كان في استقبال الوفد محافظة كركوك اركان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي جاسم الفريجي وابو رضا النجار قائد محور الشمال للحشد الشعبي ومعاون قائد العمليات امر اللواء 16 للحشد الشعبـــي وقائد شرطة كركوك وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة".واشار رسول الى، ان "وزير الدفاع والوفد المرافق له سيبحثان تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وقرارات المجلس الوزاري للامن الوطني بعد حادثة استهداف واستشهاد واصابة عدد من افراد الشرطة الاتحادية جنوبي محافظة كركوك".