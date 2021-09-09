رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص في اربيل.. والسبب؟

أقدم رجل، على قتل زوجته داخل فندق وسط محافظة أربيل.

وقالت مديرية شرطة محافظة أربيل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشرطة تلقت بلاغا في الساعة الـ11 من مساء أمس بوقوع حادثة قتل داخل فندق "أربيل كراند" لتتوجه وعلى الفور فريق من شرطة الطوارئ إلى محل الحادث".

وأوضح البيان أنه "تبين فيما بعدُ أن سيدة تُدعى (ل. آ. م) قُتلت على يد زوجها المدعو (ک. م. ح.) بإطلاقات نارية جراء مشكلة إجتماعية".

ووفقا للبيان فإن المتهم تم تسليمه إلى مكتب مكافحة الجريمة لفتح ملف تحقيق معه وإحالته إلى القضاء ليمثل أمام القانون.