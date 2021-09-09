بينهم ارهابيون.. القبض على 25 مطلوباً للقضاء في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وعصابات الجريمة المنظمة، وفق معلومات دقيقة وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، اذ تمكنت دائرة امن بغداد من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب في سيطرة الراشدية شمالي شرقي بغداد، فيما القت قوة مشتركة من اللواء الرئاسي ومفرزة من استخبارات الكرادة المتهم الثاني في منطقة الجادرية".واضاف ان "قوة من اللواء الـ(15) شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على المتهم الثالث ضمن قاطع مسؤولية اللواء".وتابع ان"القطعات الأمنية مستمرة بتنفيذ واجبات تفتيش وتطهير مناطق الطارمية شمالي بغداد حيث نتج عنها ضبط رشاشة نوع BKC و(6) بنادق مختلفة الأنواع مع كدس للأعتدة يحتوي على (12) علبة عتاد و(42) صاروخ قاذفة مختلفة الأنواع مع (28) حشوة دافعة واعداد من مخازن العتاد مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية مع استمرار تطهير وكري الأنهر والبزول وعمل المعابر في مناطق (الغزيلية، الهورة)".واشار الى ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من القاء القبض على (17) متهما وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارساتها الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".وفي سياق متصل، بين ان" قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية القت القبض على (5) متهمين بينهم متهمين اثنين بترويج وحيازة المواد المخدرة، مع ضبط أسلحة غير مرخصة و(9) قنابر هاون مختلفة الانواع، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية"، مبينا انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم، والأسلحة والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".