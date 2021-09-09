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الاعلام الحكومي: المنافذ تنجح في احباط العديد من عمليات التهريب

أمن

2021-09-09 | 11:24
الاعلام الحكومي: المنافذ تنجح في احباط العديد من عمليات التهريب
144 مشاهدة

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، عن مجمل الأنشطة الأسبوعية لهيئة المنافذ الحدودية، المتضمنة جهودها التنسيقية والرقابية في الأسبوع الأول من شهر أيلول الجاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط عمليات دخول البضائع وتحقيق إيرادات تتطابق مع حجم الاستيرادات ومكافحة الفساد وعمليات التهريب بأشكالها كافة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهيئة، وتنفيذا لما جاء في توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قد قامت بتسهيل إجراءات دخول (11) عجلة إلى البلاد محملة بمادة (الطماطم) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

واضافت انه "في إطار جهودها الرقابية وتبادل المعلومات الأمنية الواردة إليها، فإن الهيئة تمكنت من ضبط عدد من الحاويات المعدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تحتوي على دراجات نارية مستخدمة ممنوعة من الاستيراد، كما أحبطت محاولة غش وتهريب لـ (٣) عجلات دون الموديل في منفذ طريبيل الحدودي، فضلاً عن ثلاثة عجلات أخرى في منفذ ام قصر الأوسط تم وضعها مع حاوية لقطع غيار السيارات، وحاويات أخرى تحتوي على مواد كيمياوية (نترات الكالسيوم) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واشادت الخلية "بالعملية التي نفذتها هيئة المنافذ الحدودية بضبط (٢١) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، حيث كانت تحتوي على (١٠) حاويات مواد كيمياوية خطرة جداً وحاويتين لسيارات دون الموديل وأُخرَيَيْن لدراجات مستعمله وحاوية بروتين غذائي و حاوية لمعمل خياطة متكامل و حاوية أخرى للملابس المستعملة وحاويتين من أعلاف الدواجن منتهية الصلاحية وحاويتين من عوازل ومواد تغليف منتهية الصلاحية، إلى جانب إحباطها لمحاولة تهريب (١٧٥) شاحنة حاولت المرور بأوراق مزورة محملة بمادة أنابيب الحديد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وبينت الخلية ان "الهيئة اتلفت مواد مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ القائم الحدودي كانت عبارة عن (أغلفة بخاخ فموي مطهر وعلب مخدر أسنان) بمختلف الأحجام تحمل ماركة تجارية، وإتلاف ست حاويات أخرى في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي كانت تحتوي على حلويات وسكاكر ولعب أطفال متنوعة غير صالحة للاستهلاك والاستخدام البشري، فيما تم ضبط حاويتين لـ (عازل أسطح وأكياس متروكة منذ فترة طويلة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد داخل الحرم الكمركي في المنفذ ذاته".

وتابعت :"نجحت الهيئة في إحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بقيمة (١٨) مليون دينار عراقي في منفذ مندلي الحدودي، إذ تم تغيير وصف المادة المحملة البالغ وزنها (١٢) طنا من مادة رول نايلون سادة للتغليف إلى النايلون الزراعي المشمولة بحماية المنتج المحلي بنسبة (100%)، إلى ذلك أعاد منفذ طريبيل الحدودي عجلة للجانب الأردني محملة بمواد وبضائع مختلفة، فيما أعاد منفذ أم قصر الجنوبي إصدار ثلاث حاويات محملة بمادة (أسمدة زراعية)، وبينت الهيئة إلى أن المواد التي تمت إعادتها لم تستوفِ الموافقات الأصولية للسماح بدخولها".

واوضحت الخلية أن "الهيئة أسهمت وبشكل فاعل في دعم الواقع الصحي، من خلال تسهيل دخول المواد والمستلزمات الطبية، متمثلة بتسهيل إجراءات دخول (22) صهريجاً محملاً بغاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (240) طناً قادماً من دولة الكويت لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي، و (11) صهريجا أخر يحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (220) و(7) أخرى تحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (140) طنا"،وفي السياق ذاته "تم تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع (فايزر)عدد الطرود (١٠٦ ) بوزن (٣٥٠٨) كغم وعدد جرعات (٤١٥٣٥٠ ) للوقاية من الوباء لصالح وزارة الصحة عبر منفذ مطار بغداد الدولي"، كما أثمرت جهود المتابعة والتدقيق لجميع البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلاد في منفذ الشيب الحدودي عن إلقاء القبض على سائق شاحنة عراقي الجنسية وبحوزته مادة مخدرة نوع كرستال بوزن ( ٤٥٥) غراما والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المواطنين".

واشارت الخلية الى انه "تستمر هيئة المنافذ الحدودية بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم تسهيل مهمة دخول مساعدات طبية تبرعت بها وزارة الخارجية الصينية إلى وزارة الصحة العراقية والتي تتضمن ( 10000 ) كمامة من نوع N95 و (130) جهاز توليد أوكسجين وأجهزة للتنفس الاصطناعي مع(10) عربات لجهاز التنفس عبر مديرية منفذ مطار بغداد الدولي"،كما ضبطت ملاكات الهيئة، مواد طبية مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد، بجهد وتنسيق عالِيَيْ المستوى في منفذ ميناء أم قصر الشمالي مع دائرة كمرك بوابة البصرة، وحسب المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تم ضبط براد محمل بمواد طبية (محاليل مختبريه) مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد".

واضافت انه "ضمن إجراءات الكشف والتدقيق لوحظ ارتفاع درجة حرارة البراد حيث بلغت (31,9) درجة سيليزية علما أن المواد المحملة تتحمل درجة حرارة (8) سيليزية كحد أقصى حسب الموسوم على الغلاف الخارجي للمواد ما يجعلها قابلة للتلف وتؤثر في صحة وسلامة المواطنين"،ونظمت الجهات الرقابية في الهيئة، محاضر الضبط الأصولية والإحالة للقضاء للمواد المضبوطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
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