بتهمة "الدگة العشائرية".. الرد السريع تقبض على مطلوبين في محافظتين

وقالت الفرقة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة تمكنت من القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء بتهمة تهديد المواطنين في منطقة الولاية القديمة ومنطقة الجامع في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى، وتم تسليمهما اصوليا الى جهة الطلب".واضافت ان "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع الى فرقة الرد السريع تمكن من القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٢/٤ ارهاب "الدكة العشائرية" في محافظة ميسان، وتم تسليمهم الى جهة الطلب اصوليا".