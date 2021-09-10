القبض على ارهابيين اثنين استهدفا منزل مواطن برمانات يدوية في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابيين اثنين استهدفا منزل احد المواطنين برمانات يدوية في الرطبة بالانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ١٩ القت القبض على ارهابيين اثنين استهدفا منزل احد المواطنين بعدداً من الرمانات اليدوية مما تسبب بهلع العائلة في قرية الحارة الجديدة بمركز قضاء الرطبة الانبار".

واضاف البيان، انه "هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".